Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Атлетико М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Прощай, Энди, навсегда ставший легендой». «Интер» — о смерти Андреаса Бреме

«Прощай, Энди, навсегда ставший легендой». «Интер» — о смерти Андреаса Бреме
Аудио-версия:
Комментарии

«Интер» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего футболиста миланского клуба Андреаса Бреме, который скончался сегодня, 20 февраля, в возрасте 63 лет.

«Невероятный игрок и настоящий интериста.

Прощай, Энди, навсегда ставший легендой», — написано в официальном аккаунте миланского клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Бреме выступал в составе «Интера» с 1988 по 1992 год. За этот период он принял участие в 155 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и пятью результативными передачами. Вместе с «Интером» Бреме становился чемпионом Италии (сезон-1988/1989), завоёвывал Суперкубок Италии (сезон-1988/1989), а также выигрывал Кубок УЕФА (сезон-1990/1991).

Также Бреме забил победный гол немецкой национальной команды в финале чемпионата мира 1990 года с Аргентиной (1:0).

Материалы по теме
«Бавария» выразила соболезнования в связи со смертью Андреаса Бреме
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android