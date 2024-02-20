«Прощай, Энди, навсегда ставший легендой». «Интер» — о смерти Андреаса Бреме

«Интер» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего футболиста миланского клуба Андреаса Бреме, который скончался сегодня, 20 февраля, в возрасте 63 лет.

«Невероятный игрок и настоящий интериста.

Прощай, Энди, навсегда ставший легендой», — написано в официальном аккаунте миланского клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Бреме выступал в составе «Интера» с 1988 по 1992 год. За этот период он принял участие в 155 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и пятью результативными передачами. Вместе с «Интером» Бреме становился чемпионом Италии (сезон-1988/1989), завоёвывал Суперкубок Италии (сезон-1988/1989), а также выигрывал Кубок УЕФА (сезон-1990/1991).

Также Бреме забил победный гол немецкой национальной команды в финале чемпионата мира 1990 года с Аргентиной (1:0).