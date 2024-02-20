Рафаэль Бенитес: в будущем я хотел бы поработать тренером сборной

Бывший главный тренер «Ливерпуля», «Ньюкасла», а ныне наставник испанской «Сельты» Рафаэль Бенитес заявил, что хотел бы однажды возглавить национальную команду.

«В будущем, возможно, мне бы хотелось поработать со сборной. Получить шанс выступить на чемпионате мира или Европы. Англия? Это опасный вопрос, потому что у англичан есть тренер, который хорошо справляется со своей работой. У меня даже есть друзья в штабе Гарета Саутгейта. У нас очень хорошие отношения. Но, думая о будущем, я хотел бы возглавить сборную, способную бороться за трофеи.

Я очень страдаю из-за поражений. Когда ты находишься в команде, которая не так часто проигрывает, ты привыкаешь бороться за победу. Так что я хотел бы иметь национальную команду, способную добиваться успехов — но, опять же, это всё на будущее», — приводит слова Бенитеса издание The Athletic.