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Вагнер Лав — о желании покинуть ЦСКА: Гинер всегда говорил, что не отпустит меня

Вагнер Лав — о желании покинуть ЦСКА: Гинер всегда говорил, что не отпустит меня
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Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, как президенту красно-синих Евгению Гинеру удавалось делать так, чтобы бразилец не уходил из клуба.

«Как Гинеру удавалось удерживать меня в ЦСКА? Да, иногда мне действительно хотелось вернуться в Бразилию. Но у нас с Гинером были хорошие отношения, поэтому он меня убеждал остаться в ЦСКА и не ехать в Бразилию или другой европейский клуб. Я получал несколько предложений, сейчас уже не вспомню от каких команд, но Гинер всегда говорил, что не отпустит меня. Ну я и сам понимал, что стал своим в команде, осознавал, как меня ценит президент, и поэтому оставался в ЦСКА», — сказал Вангер Лав в выпуске YouTube-канала Nobel.

Напомним, бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе красно-синих Лав трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны, Суперкубок и Кубок УЕФА.

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