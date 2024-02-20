Бахва Тедеев предположил, почему не попал на ЧМ-1994 и совсем не играл в сборной Романцева

Бывший полузащитник «Алании» Бахва Тедеев рассказал, почему не поехал со сборной России на чемпионат мира 1994 года, проходивший в США.

«Тогда же «письмо четырнадцати» было. На товарищеские матчи в Америку многие не поехали, в том числе спартаковцы, а потом вернулись. Конечно, мне хотелось поиграть на чемпионате мира, но сюрпризом решение тренера не стало. В любом случае мне посчастливилось поиграть за сборную и даже забить гол. У меня тогда ещё и проблемы со здоровьем возникли. Какое-то воспаление пошло, общее состояние плохое было. Но на чемпионат мира я не поэтому не поехал. Наверное, тренер рассчитывал на других игроков.

А у Романцева я сыграл в двустороннем матче сборной в Москве, и всё. Тренер же сам себе не враг. Романцев хорошо знал сильные и слабые стороны своих футболистов. Из «Спартака» в сборной было 9-10 игроков. У них был свой стиль, своя игра. Мне очень хотелось сыграть ещё за сборную, но что сделаешь?» — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.