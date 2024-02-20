Бахва Тедеев опроверг версию о сдаче матча юношеской сборной СССР на чемпионате мира

Бывший полузащитник и главный тренер «Алании» Бахва Тедеев прокомментировал один из самых странных матчей в истории сборных СССР — с Нигерией на юношеском ЧМ-1989. За полчаса до конца основного времени советские футболисты вели со счётом 4:0, но в итоге проиграли по пенальти.

Фото: Личный архив Тедеева

«Опять вопрос с подковыркой. Да, всё было чисто. На чемпионатах мира не может быть каких-то нечистых моментов. Это полностью наша вина, игроков. Уже думали, что мы в полуфинале. Мы же действующими чемпионами Европы были. Команды из Южной Америки — Аргентину, Бразилию — даже не воспринимали всерьёз. Нашими основными соперниками были португальцы. Они и стали чемпионами мира. А мы проявили банальную халатность. Хотели поберечь силы, и это сыграло с нами злую шутку. Не бывает проходных матчей. Нужно всегда отдаваться игре от свистка до свистка, все 90 минут плюс добавленные. Если помните, Борис Петрович и Кирьякова при 4:0 снял.

Игнатьева можно понять — он хотел приберечь основного игрока. За полчаса до конца игры мы вели 4:0 — кто мог представить, что такой матч можно проиграть? Наверное, ни одна букмекерская контора не приняла бы на это ставку. Мы просто уверовали в победу, расслабились, а в такой ситуации заново собраться очень тяжело. Мы могли даже в основное время проиграть! У них игрок один на один выходил. На пенальти эта несобранность тоже сказалась.

Дельцы от тотализатора? Может, и крутились. За всех говорить не могу, но я лично никого не заметил. Чемпионат мира раз в жизни бывает — как можно в какие-то игры играть? Это память на всю жизнь и не измеряется никакими финансами. Что, там кто-то миллионы заработал? Сомневаюсь. Да там такие мячи залетали — посмотрите сами. При 4:1 ещё вроде бы всё нормально, а при 4:3 уже начинается мандраж, неуверенность. От этого и ошибки. А в добавленное время и мы могли выиграть, и нигерийцы.

В раздевалке стояла гробовая тишина. Все ушли в себя, плакали», — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.