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Гюндоган: Хави сначала думает о семье, игроках и «Барселоне», а уже потом о себе

Гюндоган: Хави сначала думает о семье, игроках и «Барселоне», а уже потом о себе
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Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган поделился эмоциями от решения Хави покинуть пост главного тренера клуба по окончании нынешнего сезона.

«Решение Хави объявить о своём уходе удивило меня, я не ожидал этого. Я хотел бы сделать для него больше. Он сыграл решающую роль в моём приходе сюда, и я ему очень благодарен. Уважаю его решение, он заслуживает большой благодарности. Он сначала думает о семье, игроках и «Барселоне», а уже потом о себе. Хави любит «Барсу», — приводит слова Гюндогана Mundo Deportivo.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, Хави объявил об уходе из команды по окончании сезона-2023/2024. Специалист возглавляет каталонцев с ноября 2021 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Испании (2022/2023), а также Суперкубок страны (2022/2023).

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Подопечные Хави набрали 54 очка за 25 туров.

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