Николай Шпилевский: любой команде РПЛ будет очень тяжело играть с «Арисом» Кокорина

Николай Шпилевский, отец главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского, высказался об игре команды из Кипра, а также предположил, как «Арис» выступил бы в Российской Премьер-Лиге. Напомним, за команду из высшего дивизиона Кипра играет российский нападающий Александр Кокорин.

«Я чётко понимаю, что любой команде в чемпионате России будет очень тяжело играть с «Арисом». У клуба есть свой стиль и своя философия — высокая защита, компактный прессинг. Ребята чётко понимают схему и кайфуют от игры. Матчи в еврокубках показали, что такой выбор оправдан, «Арис» не уступил ни в одной игре по многим показателям. И матчи с российскими клубами было бы очень интересно посмотреть.

Попал бы «Арис» в первую пятёрку РПЛ? Это же всё гипотетически. Может, были бы выше, а может, ниже. Но посмотреть само противостояние было бы классно. Футбол «Ариса» отличается от футбола многих клубов», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

На данный момент после 26 сыгранных матчей первого дивизиона Кипра «Арис» располагается на втором месте с 56 очками.

Напомним, Александр Кокорин принадлежит «Фиорентине», но выступает за «Арис» на правах аренды. При этом действующий контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. В нынешнем сезоне 32-летний Кокорин принял участие в 23 матчах «Ариса» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего Кокорина в € 1 млн.