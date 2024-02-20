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«Очевидно, Кокорин — лучший в чемпионате Кипра». Николай Шпилевский — об игре россиянина

«Очевидно, Кокорин — лучший в чемпионате Кипра». Николай Шпилевский — об игре россиянина
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Николай Шпилевский, отец главного тренера кипрского «Ариса» Алексея Шпилевского, высказался об уровне игры российского нападающего клуба Александра Кокорина.

«Похвалу оставим на конец сезона. Александр должен показывать свой класс в каждой игре. Для меня признак мастерства — постоянство. Он является лучшим игроком в чемпионате Кипра, это безусловно и очевидно, но свои качества нужно показывать в каждой игре и в каждом движении», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Напомним, Александр Кокорин принадлежит «Фиорентине», но выступает за «Арис» на правах аренды. Действующий контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. В нынешнем сезоне 32-летний Кокорин принял участие в 23 матчах «Ариса» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего Кокорина в € 1 млн.

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