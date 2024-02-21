ПСВ — «Боруссия» Дортмунд: хозяева сравняли счёт в начале второго тайма

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются нидерландский ПСВ и немецкая «Боруссия» Дортмунд. Команды играют на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). В качестве главного арбитра встречи выступает Срджан Йованович (Сербия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 24-й минуте дортмундцам удалось открыть счёт — голом отметился форвард Дониэлл Мален, отличившийся с передачи Марселя Забитцера. На 56-й минуте хозяевам удалось сравнять счёт. С 11-метровой отметки был точен нападающий Люк де Йонг — 1:1.

В последний раз сегодняшние соперники встречались в матче Лиги чемпионов целых 22 года назад. Тогда команды противостояли друг другу на групповом этапе. Первая игра завершилась победой «Боруссии» со счётом 3:1, а во второй была зафиксирована ничья — 1:1.

ПСВ попал в плей-офф нынешнего сезона Лиги чемпионов, выйдя из группы с «Арсеналом», «Севильей» и «Лансом». «Боруссия», в свою очередь, отобралась в 1/8 финала, заняв второе место в квартете с «ПСЖ», «Миланом» и «Ньюкаслом».