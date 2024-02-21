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ПСВ — «Боруссия» Дортмунд: хозяева сравняли счёт в начале второго тайма

ПСВ — «Боруссия» Дортмунд: хозяева сравняли счёт в начале второго тайма
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В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются нидерландский ПСВ и немецкая «Боруссия» Дортмунд. Команды играют на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). В качестве главного арбитра встречи выступает Срджан Йованович (Сербия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
20 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
2-й тайм
1 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Мален – 24'     1:1 Л. де Йонг – 56'    

На 24-й минуте дортмундцам удалось открыть счёт — голом отметился форвард Дониэлл Мален, отличившийся с передачи Марселя Забитцера. На 56-й минуте хозяевам удалось сравнять счёт. С 11-метровой отметки был точен нападающий Люк де Йонг — 1:1.

В последний раз сегодняшние соперники встречались в матче Лиги чемпионов целых 22 года назад. Тогда команды противостояли друг другу на групповом этапе. Первая игра завершилась победой «Боруссии» со счётом 3:1, а во второй была зафиксирована ничья — 1:1.

ПСВ попал в плей-офф нынешнего сезона Лиги чемпионов, выйдя из группы с «Арсеналом», «Севильей» и «Лансом». «Боруссия», в свою очередь, отобралась в 1/8 финала, заняв второе место в квартете с «ПСЖ», «Миланом» и «Ньюкаслом».

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