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Официальное объявление перехода Мбаппе в «Реал» произойдёт в конце сезона – Relevo

Официальное объявление перехода Мбаппе в «Реал» произойдёт в конце сезона – Relevo
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Официальное объявление о переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» произойдёт в конце сезона, сообщает Relevo.

По информации источника, руководство «сливочных» хочет завершить подписание контракта с Мбаппе в ближайшие недели, но объявит о его переходе только после завершения сезона.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В этом сезоне форвард провёл 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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