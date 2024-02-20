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Стали известны зарплата и подписной бонус Мбаппе после перехода в «Реал»

Стали известны зарплата и подписной бонус Мбаппе после перехода в «Реал»
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после возможного летнего перехода в «Реал» может заработать суммарно € 225 млн за пять лет, сообщает BBC.

По информации источника, подписной бонус для французского форварда за переход на правах свободного агента составит около € 150 млн. Стороны заключат трудовое соглашение на пять сезонов, по которому Мбаппе будет зарабатывать около € 15 млн в год.

Отмечается, что игрок ещё не подписал контракт со «сливочными». Официальное заявление о переходе Мбаппе в мадридский клуб станет возможным лишь в случае, когда станет точно известно, что «ПСЖ» и «Реал» не встретятся друг с другом в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В этом сезоне форвард провёл 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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