«Интер» благодаря голу Арнаутовича обыграл мадридский «Атлетико» в Лиге чемпионов

Сегодня, 21 февраля, проходил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались итальянский «Интер» и мадридский «Атлетико». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступал Иштван Ковач (Румыния). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу миланцев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 79-й минуте матча Лаутаро Мартинес выскочил на рандеву с Яном Облаком, но пробил прямо в голкипера. Мяч удачно отскочил к Марко Арнаутовичу, который ударом в ближний угол через ноги защитника открыл счёт.

Напомним, на групповой стадии Лиги чемпионов «Интер» занял второе место в группе с «Реалом Сосьедад», «Бенфикой» и «РБ Зальцбург» с 12 очками. Миланцы трижды одержали победу и три раза сыграли вничью. «Атлетико» в группе с «Лацио», «Фейеноордом» и «Селтиком» занял первое место с 14 очками. Испанцы четыре раза победили и дважды сыграли вничью.