«Боруссия» Дортмунд не смогла обыграть ПСВ в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались нидерландский ПСВ и немецкая «Боруссия» Дортмунд. Команды играли на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). В качестве главного арбитра встречи выступал Срджан Йованович (Сербия). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды не выявили победителя — 1:1. Ответный матч ПСВ и «Боруссии» состоится в среду, 13 марта. Начало игры — в 23:00 мск.

На 24-й минуте дортмундцам удалось открыть счёт — голом отметился форвард Дониэлл Мален, отличившийся с передачи Марселя Забитцера. На 56-й минуте хозяева сравняли счёт. С 11-метровой отметки был точен нападающий Люк де Йонг. Матч так и завершился — 1:1.

ПСВ попал в плей-офф нынешнего сезона Лиги чемпионов, выйдя из группы с «Арсеналом», «Севильей» и «Лансом». «Боруссия», в свою очередь, отобралась в 1/8 финала, заняв второе место в квартете с «ПСЖ», «Миланом» и «Ньюкаслом».