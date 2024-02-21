Президент Аргентины по прозвищу «Псих» назвал лучшего игрока в истории футбола

Президент Аргентины Хавьер Милей по прозвищу «Псих» сравнил игру форварда «Интер Майами» Лионеля Месси и легенду «альбиселесте» Диего Марадоны, выбрав из них лучшего игрока в истории футбола.

«Марадона был замечательным футболистом, который подарил нам несколько незабываемых моментов. Но, на мой взгляд, он был не лучшим. В то же время я считаю, что его несправедливо критиковали на человеческом уровне, поскольку то, что он делал со своей жизнью, было его делом. Ваша жизнь, ваша собственность.

Месси — величайший игрок всех времён. Есть статья под названием «Месси невозможен», в которой рассказывается, почему он лучший во всех аспектах игры. Он феномен», — приводит слова Милея AS.

Отметим, Хавьер Милей занял пост президента Аргентины в декабре 2023 года. Прозвище «Псих» (El Loco) закрепилось за ним с ранних лет, когда он играл в рок-группе. Президент также сделал символом своей предвыборной кампании бензопилу, с которой он появлялся на митингах и ТВ.

Реакция Месси на два подряд не забитых пенальти одноклубника: