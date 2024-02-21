Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент Аргентины по прозвищу «Псих» назвал лучшего игрока в истории футбола

Президент Аргентины по прозвищу «Псих» назвал лучшего игрока в истории футбола
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Аргентины Хавьер Милей по прозвищу «Псих» сравнил игру форварда «Интер Майами» Лионеля Месси и легенду «альбиселесте» Диего Марадоны, выбрав из них лучшего игрока в истории футбола.

США - Major League Soccer . МЛС
22 февраля 2024, четверг. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Реал Солт-Лейк
Солт-Лейк-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Марадона был замечательным футболистом, который подарил нам несколько незабываемых моментов. Но, на мой взгляд, он был не лучшим. В то же время я считаю, что его несправедливо критиковали на человеческом уровне, поскольку то, что он делал со своей жизнью, было его делом. Ваша жизнь, ваша собственность.

Месси — величайший игрок всех времён. Есть статья под названием «Месси невозможен», в которой рассказывается, почему он лучший во всех аспектах игры. Он феномен», — приводит слова Милея AS.

Отметим, Хавьер Милей занял пост президента Аргентины в декабре 2023 года. Прозвище «Псих» (El Loco) закрепилось за ним с ранних лет, когда он играл в рок-группе. Президент также сделал символом своей предвыборной кампании бензопилу, с которой он появлялся на митингах и ТВ.

Материалы по теме
Лионель Месси передал в музей «Барселоны» свой восьмой «Золотой мяч» — Footmercato
Календарь МЛС
Турнирная таблица МЛС

Реакция Месси на два подряд не забитых пенальти одноклубника:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android