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«Азия 100% далека от России». М. Кержаков раскритиковал организацию Кубка Азии в Катаре

«Азия 100% далека от России». М. Кержаков раскритиковал организацию Кубка Азии в Катаре
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Голкипер питерского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о финале Кубка Азии – 2024 года в Катаре.

В решающем матче турнира сборная Катара обыграла сборную Иордании со счётом 3:1.

Кубок Азии . Финал
10 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Иордания
Окончен
1 : 3
Катар
0:1 Афиф – 22'     1:1 Аль-Наймат – 67'     1:2 Афиф – 73'     1:3 Афиф – 90+5'    

«Это мой первый финал крупного турнира. До этого ни разу не был. Но организация не понравилась. Говорил с братом — он сказал, что на чемпионате мира в Катаре было то же самое. Местные садятся на чужие места, лезут без билетов. Полицейские ничего не могут сделать. И логистика в принципе странная — у водителя есть пропуск на парковку, а дороги перекрывают.

Далеко ли Азия от России? Конечно. 100%. А для кого это секрет?» — сказал Кержаков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В 2018 году Россия проводила чемпионат мира по футболу. Победителем мундиаля стала сборная Франции, обыгравшая в финале сборную Хорватии со счётом 4:2.

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