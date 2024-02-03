Анатолий Тимощук объяснил, почему Михаил Кержаков пропустил тренировку «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Анатолий Тимощук объяснил отсутствие вратаря Михаила Кержакова на тренировке команды. По словам специалиста, Кержаков приболел.

«Миша почувствовал небольшое недомогание. Думаю, обычная простуда, ничего такого. Наверняка он быстро отойдёт и будет хорошо себя чувствовать. Главное, что это не мышечное повреждение. Думаю, он быстро вернётся и приступит к работе в общей группе», — приводит слова Тимощука официальный сайт петербургского клуба.

Ближайшая игра с участием «Зенита» состоится 5 февраля. Петербургский клуб сыграет с катарским «Аль-Духаилем» в Кубке равноправия. Игра пройдёт на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада в Катаре. Начало игры — в 17:00 мск.

Помимо «Зенита» и «Аль-Духаиля», в турнире примут участие «Сантос» (Бразилия) и «Шанхай Шэньхуа» (Китай). Кубок равноправия проходит с 1 по 13 февраля.