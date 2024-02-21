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Стало известно, за какую сумму «МЮ» готов будет отпустить Маркуса Рашфорда в «ПСЖ»

«Манчестер Юнайтед» запросит за нападающего Маркуса Рашфорда более £ 100 млн, если «ПСЖ» захочет подписать игрока, сообщает журналист The Guardian Доминик Бут.

Ранее в СМИ появилась информация, что «ПСЖ» рассматривает 26-летнего англичанина в качестве замены переходящему в мадридский «Реал» Килиану Мбаппе. Однако парижане готовы попытаться приобрести Рашфорда только в том случае, если игрок чётко обозначит обоим клубам, что он хочет присоединиться к французскому гранду.

Рашфорд является воспитанником «МЮ», прошёл путь от U18 до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 70 млн.

В нынешнем сезоне Рашфорд сыграл 30 матчей, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.

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