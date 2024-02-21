«Наполи» — «Барселона»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся итальянский «Наполи» и испанская «Барселона». Команды будут играть на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия). Начало игры — в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее команды встречались в розыгрыше Лиги Европы сезона-2021/2022. Тогда в 1/16 финала дальше прошла «Барселона». В первой встрече команды сыграли вничью со счётом 1:1, а в ответном матче «Барселона» на выезде одержала победу — 4:2.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 12 марта в Барселоне (Испания). Начало игры — в 23:00 по московскому времени.
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