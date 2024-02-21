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«Наполи» — «Барселона»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть

«Наполи» — «Барселона»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть
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В матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся итальянский «Наполи» и испанская «Барселона». Команды будут играть на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия). Начало игры — в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее команды встречались в розыгрыше Лиги Европы сезона-2021/2022. Тогда в 1/16 финала дальше прошла «Барселона». В первой встрече команды сыграли вничью со счётом 1:1, а в ответном матче «Барселона» на выезде одержала победу — 4:2.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 12 марта в Барселоне (Испания). Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

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