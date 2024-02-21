«Рубин» объявил о переходе сербского полузащитника Йочича

Сербский полузащитник Богдан Йочич стал игроком казанского «Рубина». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Предыдущим клубом 23-летнего Богдана Йочича был сербский «Вождовац». Сербский полузащитник подписал контракт с «Рубином» сроком на 4,5 года. Йочич будет выступать в составе казанцев под восьмым игровым номером.

Фото: ФК «Рубин»

«Добро пожаловать, Богдан!» — написано в заявлении клуба.

По данным интернет-портала Transfermarkt рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Богдан Йочич является воспитанником академии сербской «Црвены Звезды». В январе 2020 года он перешёл в итальянский «Эллас Верона». Откуда позднее отправлялся в аренду в сербский «Металац» и итальянский «Про Верчелли». Полузащитник выступал в «Вождоваце» с лета 2022 года.