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«Йокича не будет». «Рубин» отреагировал на слухи о новом трансфере

«Йокича не будет». «Рубин» отреагировал на слухи о новом трансфере
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Казанский «Рубин» в социальных сетях отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника «Вождоваца» Богдана Йочича.

«Йокича не будет», — написано в сообщении клуба.

Ранее в некоторых сообщениях о возможном трансфере фамилия футболиста была написана «Йокич». Журналист Иван Карпов отмечал, что 23-летний полузащитник прошёл медосмотр перед переходом в «Рубин». Контракт Богдана Йочича с казанским клубом будет рассчитан на 4,5 года, а сумма сделки составит около € 400 тыс. По данным интернет-портала Transfermarkt рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Богдан Йочич является воспитанником академии сербской «Црвены Звезды». В январе 2020 года он перешёл в итальянский «Эллас Верона». Откуда позднее отправлялся в аренду в сербский «Металац» и итальянский «Про Верчелли». Полузащитник выступает в «Вождоваце» с лета 2022 года.

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