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Илья Геркус — о «Краснодаре»: нельзя быть готовым к чемпионству

Илья Геркус — о «Краснодаре»: нельзя быть готовым к чемпионству
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Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус поделился мыслями о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге, а также высказался об интриге в европейских чемпионатах.

«Как минимум, ждём яркой, захватывающей гонки в каждом матче. Как происходит, кстати, в большинстве европейских чемпионатов в этом сезоне. На удивление гонки получаются яркими, кроме, может быть, Испании, где она практически закончилась, но ещё может возобновиться. В Германии гонка, в Англии просто рубка леса.

«Краснодар» готов к победе в РПЛ? Нельзя быть готовым к чемпионству. Команда достигла уровня, чтобы конкурировать с «Зенитом»? Ну раз они идут в таблице на первом месте… Всегда кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Вы же набираете свои очки», — приводит слова Геркуса «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом страны последние пять сезонов подряд. На данный момент «Краснодар» лидирует в чемпионате России. Подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков после 18 сыгранных туров и опережают ближайшего преследователя — «Зенит», на два очка.

Турнирная таблица РПЛ - 2023/2024
Календарь РПЛ - 2023/2024
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