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Стали известны подробности арендного соглашения «Локомотива» и «Торпедо» по Кузьмичёву

Стали известны подробности арендного соглашения «Локомотива» и «Торпедо» по Кузьмичёву
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Защитник «Локомотива» Иван Кузьмичёв отправится в аренду в «Торпедо» до конца сезона-2023/2024 с опцией выкупа. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

По информации источника, игрок уже находится в расположении «Торпедо» на сборах в ОАЭ и в ближайшее время подпишет контракт. Отмечается, что если автозаводцы выйдут в РПЛ, то смогут выкупить Кузьмичёва за 100 млн рублей или продлить его аренду ещё на один сезон. Сообщается, что зарплату футболиста будут платить в неравных долях: 1 млн возьмёт на себя «Торпедо», оставшиеся 1,5 млн — «Локомотив». В случае выхода в Российскую Премьер-Лигу и продления аренды «Торпедо» будет выплачивать зарплату защитнику полностью.

Ранее «Чемпионат» сообщал об аренде Кузьмичёва. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний защитник провёл три матча. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России.

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