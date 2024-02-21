Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Наполи — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» арендуют аргентинского полузащитника Ороско

«Крылья Советов» арендуют аргентинского полузащитника Ороско
Комментарии

Самарские «Крылья Советов» арендуют аргентинского полузащитника «Лануса» Франко Ороско. Об этом сообщил Fortaleza Granate в социальной сети Х (ранее Twitter).

Футболист в социальной сети опубликовал видео перед отправлением в Россию.

В сезоне-2023 аргентинской Примеры 22-летний Франко Ороско провёл 27 матчей, в которых забил четыре мяча.

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Игоря Осинькина набрала 29 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков. В первом туре после возобновления сезона «Крылья Советов» на выезде встретятся с «Ростовом» 1 марта. Начало игры — в 19:00 мск.

Материалы по теме
Бенхамин Гарре прибудет в расположение «Крыльев Советов» 25 февраля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android