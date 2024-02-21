Михаил Кержаков: уверен, Семак был бы рад видеть в костяке «Зенита» больше россиян

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о большом количестве легионеров в клубе.

«Ветераны всегда всем недовольны. Это нормально — конфликт поколений. Конечно, большинству хочется вернуть начало 2000-х. Но надо понимать: сейчас это невозможно. Если брать большой исторический отрезок клуба, то сейчас вот такой короткий период. И он тоже пройдёт, наступит новый. 20 лет назад «Зенит» был другой, сейчас — такой. Уверен, даже если спросить Богданыча, то он скажет, что был бы рад видеть в костяке больше российских игроков. Но цель же — выигрывать титулы», — сказал Кержаков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38).