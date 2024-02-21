Комик Позов — о российских клубах в еврокубках: никто никуда не выйдет, всё бессмысленно

Известный комик Дмитрий Позов, являющийся болельщиком «Спартака», высказался о последних выступлениях российских клубов в еврокубках.

«Стало ли у меня меньше запала болеть за команду без еврокубков? Нет, знаете, это очень удивительно, я последние годы абсолютно хладнокровно относился к участию наших команд в еврокубках. Потому что когда я был помладше, мне казалось, что есть некая иллюзия, что они правда за что-то борются. Потом она подтвердилась победами ЦСКА и «Зенита» в Кубке УЕФА, «Спартак» доходил до полуфинала. Я верил, что вот ещё чуть-чуть и мы можем выиграть титул.

А в какой-то момент стало слишком очевидно, что это бессмысленно. Клуб попадает в Лигу чемпионов, все безумно радуются, но знают заранее, что он не выйдет никогда в жизни из группы. И все этого почему-то сильно ждут, потом первые туры смотрят, сокрушаются очень сильно и продолжают ждать следующий год. И я в такой момент: «А почему мы такое значение придаём еврокубкам?» Команды должны это делать и думать, что с этим делать. А почему мы как болельщики так пристально смотрим за тем, что очень очевидно? Не будет ничего, ничего не получится, никто никуда не выйдет, это всё бессмысленно», — сказал Позов в выпуске YouTube-канала Евгении Медведевой.