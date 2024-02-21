Тренер «Ариса» Шпилевский: последние 3-4 недели Кокорина мучили боли в спине

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский заявил, что российского нападающего команды Александра Кокорина последние недели мучили боли в спине.

«Насколько готов сейчас Кокорин? Не хотелось бы об этом говорить. Я просто хочу, чтобы он наслаждался футболом. Всё для этого делаю, пытаюсь зарядить его, чтобы он приносил команде большую пользу. Плюс у него последние три-четыре недели болела спина, мучила его. Это та причина, которая не давала ему показать себя с лучшей стороны. Но сейчас, слава богу, он восстанавливается.

Прошла ли спина полностью? Не на 100%. Это длительный процесс, надо ухаживать за спиной. Он лечится, поддерживает её, занимается профилактикой позвонка», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Напомним, Александр Кокорин принадлежит «Фиорентине», но выступает за «Арис» на правах аренды. Действующий контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. В нынешнем сезоне 32-летний Кокорин принял участие в 23 матчах «Ариса» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего Кокорина в € 1 млн.