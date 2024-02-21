Марсьяль летом покинет «МЮ» в качестве свободного агента — Галетти

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль предстоящим летом уйдёт из английского клуба спустя девять лет, проведённых в команде. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, тренерский штаб «красных дьяволов» не рассчитывает на 28-летнего футболиста. Наставник манкунианцев уже уведомил об этом руководство клуба, после чего было принято решение не активировать опцию продления трудового соглашения с французом. Игрок уйдёт из «МЮ» на правах свободного агента. Отмечается, что на данный момент ни один европейский клуб не связывался с представителями форварда.

Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. В этом сезоне форвард провёл за «красных дьяволов» 19 неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.