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Один из защитников «Манчестер Юнайтед» может пропустить остаток сезона из-за травмы

Один из защитников «Манчестер Юнайтед» может пропустить остаток сезона из-за травмы
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Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу может остаться вне игры до конца нынешнего сезона из-за травмы ноги, сообщает Daily Mail. По информации источника, руководство клуба планирует дать своему футболисту время на полноценное восстановление.

Напомним, 28-летний игрок обороны в течение сезона трижды получал рецидив мышечного повреждения. В последний раз англичанин пропустил из-за травмы месяц (с 24 декабря по 23 января).

Шоу выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «красных дьяволов» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 38 млн.

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