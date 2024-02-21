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«Маккаби» Хайфа прошёл в 1/8 ЛК, сыграв вничью с «Гентом», Лесовой на поле не появился

«Маккаби» Хайфа прошёл в 1/8 ЛК, сыграв вничью с «Гентом», Лесовой на поле не появился
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Сегодня, 21 февраля, проходил второй матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором встречались бельгийский «Гент» и израильский «Маккаби» из Хайфы. Команды играли на стадионе «Геламко Арена» в Генте (Бельгия). В качестве главного арбитра встречи выступал Матей Юг (Словения). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:1, в первой игре сильнее оказались израильтяне (1:0).

На четвёртой минуте нападающий гостей Францди Пьерро после передачи Анана Халаили открыл счёт. На 69-й минуте Тарик Тиссудали сравнял счёт. Уже через три минуты игрок «Маккаби» Даниэль Сундгрен получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Отметим, что за «Маккаби» Хайфа выступает российский полузащитник Даниил Лесовой, который провёл весь матч на скамейке запасных.

Лига конференций . 1/16 финала. 2-й матч
21 февраля 2024, среда. 20:00 МСК
Гент
Гент, Бельгия
Окончен
1 : 1
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
0:1 Пьерро – 4'     1:1 Сек – 69'    
Удаления: нет / Сундгрен – 72'
Турнирная сетка Лиги конференций сезона-2023/2024
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