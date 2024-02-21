«Наполи» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 21 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся итальянский «Наполи» и испанская «Барселона». Команды будут играть на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жесус, Оливера, Ангисса, Лоботка, Каюсте, Политано, Осимхен, Кварацхелия.

«Барселона»: тер Штеген, Кунде, Араухо, Мартинес, Канселу, Кристенсен, де Йонг, Гюндоган, Педри, Ямал, Левандовски.

Напомним, на групповой стадии Лиги чемпионов «Наполи» занял второе место в группе с мадридским «Реалом», «Брагой» и «Унионом» с 10 очками. Неаполитанцы трижды одержали победу, один раз сыграли вничью и дважды проиграли. «Барселона» в группе с «Порту», украинским «Шахтёром» и «Антверпеном» заняла первое место с 12 очками. Испанцы четыре раза победили и дважды проиграли.