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Журналист: у «Наполи» сменился тренер за день до игры с «Барсой» — это сумасшествие

Журналист: у «Наполи» сменился тренер за день до игры с «Барсой» — это сумасшествие
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Спортивный журналист из Неаполя Нико Бастоне заявил, что это сумасшествие, что в «Наполи» сменился главный тренер за день до матча Лиги чемпионов с «Барселоной», который пройдёт 21 февраля.

«Я правда не знаю, чего ожидать от этой игры. У команды сменился тренер за день до игры в Лиге чемпионов, это сумасшествие. Новый главный тренер Франческо Кальцона работал со Спаллетти, знает некоторых игроков «Наполи» по совместной работе, но он ни разу не работал главным тренером клуба и дебютирует против «Барселоны», это что-то невероятное», — приводит слова Бастоне «Евро-футбол».

Напомним, Франческо Кальцона ранее уже работал в «Наполи», но в должности помощника Лучано Спаллетти, а потом — в качестве тренера по развитию техники. До этого он был помощником в «Перудже», «Алессандрии», «Сорренто», «Эмполи» и «Кальяри». Кальцона — третий главный тренер неаполитанцев в нынешнем сезоне, до Маццарри команду тренировал Руди Гарсия.

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