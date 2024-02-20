«Наполи» объявил о назначении Кальцоны на пост нового главного тренера команды

«Наполи» объявил о назначении Франческо Кальцоны на пост нового главного тренера команды.

«Франческо Кальцона — наш новый тренер. Добро пожаловать, мистер», — сказано в официальном аккаунте неаполитанского клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: Официальный аккаунт «Наполи» в соцсети Х (ранее Twitter)

Напомним, Кальцона ранее уже работал в «Наполи», но в должности помощника Лучано Спаллетти, а потом в качестве тренера по развитию техники. До этого он был помощником в «Перудже», «Алессандрии», «Сорренто», «Эмполи» и «Кальяри». Кальцона — третий главный тренер неаполитанцев в нынешнем сезоне, до Маццарри команду тренировал Руди Гарсия.

После 24 туров чемпионата Италии «Наполи» набрал 36 очков и на текущий момент занимает 10-е место. В следующем туре неаполитанцы проведут матч с «Кальяри». Игра состоится 25 февраля в 17:00.