Гол Роналду помог «Аль-Насру» выйти в четвертьфинал азиатской ЛЧ
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В среду, 21 февраля, состоялся ответный матч 1/8 Лиги чемпионов АФК между саудовскими «Аль-Насром» и «Аль-Фейхой». Встреча была проведена в городе Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе «Парк Аль-Аввал». Игра началась в 21:00 по московскому времени. Матч завершился уверенной победой «Аль-Насра» со счётом 2:0.
В составе победителей забитыми мячами отметились атакующие игроки сборной Португалии Криштиану Роналду и Отавио. Гости так и не сумели поразить ворота соперника. Таким образом, «Аль-Наср» обыграл «Аль-Фейху» по сумме двух матчей (3:0) и вышел в 1/4 финала турнира.
В следующей стадии Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» сразится с «Аль-Аином» из ОАЭ. Первый матч состоится 4 марта, ответный — 11 марта.
Лига чемпионов АФК - 2024 . 1/8 финала. 2-й матч
21 февраля 2024, среда. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
2 : 0
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа, Саудовская Аравия
1:0 Отавио – 17' 2:0 Роналду – 86'
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