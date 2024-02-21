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Защитник «Порту» Пепе — самый возрастной футболист, сыгравший в плей-офф ЛЧ

Защитник «Порту» Пепе — самый возрастной футболист, сыгравший в плей-офф ЛЧ
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Центральный защитник «Порту» Пепе Кеплер появился на поле в стартовом составе своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». Футболист «драконов» стал самым возрастным игроком, вышедшим на поле в плей-офф самого престижного европейского клубного турнира, сообщает Opta.

Возраст защитника на данный момент — 40 лет и 360 дней. Португалец на 24 года старше самого молодого футболиста в истории плей-офф ЛЧ — вингера «Барселоны» Ламина Ямала.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Галено – 90+4'    

Пепе выступает за «Порту» с 2019 года. До этого защитник также играл за «драконов» с 2004 по 2007 год. 40-летний футболист выиграл с нынешним клубом 13 трофеев.

В этом сезоне игрок обороны провёл за «Порту» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с португальским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 800 тыс.

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