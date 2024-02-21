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Наполи — Барселона. Прямая трансляция
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Вингер «Барселоны» Ямал — самый молодой игрок в плей-офф Лиги чемпионов

Вингер «Барселоны» Ямал — самый молодой игрок в плей-офф Лиги чемпионов
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямал появится на поле в стартовом составе своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи». Футболист «блауграны» станет самым молодым игроком, вышедшим на поле в плей-офф самого престижного европейского клубного турнира, сообщает Opta. Его возраст на данный момент — 16 лет и 223 дня.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
1-й тайм
0 : 0
Барселона
Барселона, Испания

Ямал является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду с прошлого года. 16-летний футболист выиграл с сине-гранатовыми Ла Лигу в сезоне-2022/2023.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

В этом сезоне вингер провёл за сине-гранатовых 34 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

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