Вингер «Барселоны» Ямал — самый молодой игрок в плей-офф Лиги чемпионов

Вингер «Барселоны» Ламин Ямал появится на поле в стартовом составе своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи». Футболист «блауграны» станет самым молодым игроком, вышедшим на поле в плей-офф самого престижного европейского клубного турнира, сообщает Opta. Его возраст на данный момент — 16 лет и 223 дня.

Ямал является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду с прошлого года. 16-летний футболист выиграл с сине-гранатовыми Ла Лигу в сезоне-2022/2023.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

В этом сезоне вингер провёл за сине-гранатовых 34 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.