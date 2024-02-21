«Рубин» расторг контракт с защитником Савицким

Казанский «Рубин» расторг контракт с защитником Иваном Савицким.

«Иван Савицкий покидает «Рубин». ФК «Рубин» и 20-летний защитник Иван Савицкий расторгли контракт по обоюдному согласию. Спасибо, Иван!» — сообщает пресс-служба клуба.

Савицкий является воспитанником СШОР «Зенит», после чего перешёл в «Ленинградец». Летом 2021 года россиянин присоединился к казанской команде, однако отдавался в аренду в «Енисей» и «Родину-2». В общей сложности 20-летний футболист сыграл за «Рубин» один матч в Фонбет Кубке России, где провёл на поле всего одну минуту. Уже сейчас Иван в качестве свободного агента присоединился к «Балтике-БФУ».

Напомним, после 18 туров чемпионата России по футболу казанский «Рубин» сумел набрать 28 очков. Подшефные Рашида Рахимова пребывают на седьмой строчке в турнирной таблице.