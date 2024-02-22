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«Порту» на последней минуте вырвал победу у «Арсенала» в первом матче 1/8 финала ЛЧ

«Порту» на последней минуте вырвал победу у «Арсенала» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
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Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались португальский «Порту» и английский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). В качестве главного арбитра встречи выступал Сердар Гёзюбююк (Нидерланды). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Порту» удалось добыть важнейшую победу — 1:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Галено – 90+4'    

Единственным голом отметился форвард «драконов» Вендерсон Галено, забивший на 90+4-й минуте. Ответная встреча команда пройдёт в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и состоится во вторник, 13 марта. Начало игры — в 23:00 мск.

Напомним, «Порту» попал в плей-офф нынешнего сезона Лиги чемпионов, выйдя из группы с «Барселоной», «Шахтёром» и «Антверпеном». «Арсенал», в свою очередь, отобрался в 1/8 финала, заняв первое место в квартете с ПСВ, «Севильей» и «Лансом».

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