«Порту» на последней минуте вырвал победу у «Арсенала» в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались португальский «Порту» и английский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). В качестве главного арбитра встречи выступал Сердар Гёзюбююк (Нидерланды). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Порту» удалось добыть важнейшую победу — 1:0.

Единственным голом отметился форвард «драконов» Вендерсон Галено, забивший на 90+4-й минуте. Ответная встреча команда пройдёт в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и состоится во вторник, 13 марта. Начало игры — в 23:00 мск.

Напомним, «Порту» попал в плей-офф нынешнего сезона Лиги чемпионов, выйдя из группы с «Барселоной», «Шахтёром» и «Антверпеном». «Арсенал», в свою очередь, отобрался в 1/8 финала, заняв первое место в квартете с ПСВ, «Севильей» и «Лансом».