«Арсенал» не может победить в плей-офф Лиги чемпионов с 2016 года

Вчера, 19 февраля, лондонский «Арсенал» проиграл в гостях «Порту» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный гол забил на 94 минуте защитник Вендерсон Галено.

Таким образом, команда Микеля Артеты потерпела пятое поражение подряд в плей-офф Лиги чемпионов.

До этого лондонский клуб уступил в двухматчевом противостоянии «Барселоне» (0:2 и 1:3) в сезоне-2015/2016, а также «Баварии» (1:5, 1:5) в сезоне-2016-2017.

Ответная встреча с «Порту» пройдёт 12 марта. Стартовый свисток на стадионе «Эмирейтс» прозвучит в 23:00 по мск.

После 25 туров «Арсенал» занимает третье место в АПЛ с 55 очками. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (60 очков).

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