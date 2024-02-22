Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Поражение от «Порту» стало для «Арсенала» первым почти за два месяца

Поражение от «Порту» стало для «Арсенала» первым почти за два месяца
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера, 19 февраля, лондонский «Арсенал» проиграл в гостях «Порту» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный гол забил на 90+4-й минуте защитник Вендерсон Галено.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Галено – 90+4'    

Таким образом, команда Микеля Артеты потерпела поражение впервые с 7 января. Тогда «Арсенал» проиграл в третьем раунде Кубка Англии «Ливерпулю» (0:2).

После этого «канониры» одержали пять побед подряд с разницей мячей 21:2 – над «Кристал Пэллас» (5:0), «Ноттингем Форест» (2:1), «Ливерпулем» (3:1), «Вест Хэмом» (6:0) и «Бёрнли» (5:0).

Ответная встреча пройдёт 12 марта. Стартовый свисток на стадионе «Эмирейтс» прозвучит в 23:00 мск.

После 25 туров «Арсенал» занимает третье место в АПЛ с 55 очками. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (60 очков).

Материалы по теме
Деклан Райс поделился впечатлениями после поражения от «Порту» в 1/8 финала ЛЧ

Аарон Рамсдейл ворует ёлочные игрушки с базы «Арсенала»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android