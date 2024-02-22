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Поражение от «Порту» стало для «Арсенала» первым почти за два месяца

Вчера, 19 февраля, лондонский «Арсенал» проиграл в гостях «Порту» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный гол забил на 90+4-й минуте защитник Вендерсон Галено.

Таким образом, команда Микеля Артеты потерпела поражение впервые с 7 января. Тогда «Арсенал» проиграл в третьем раунде Кубка Англии «Ливерпулю» (0:2).

После этого «канониры» одержали пять побед подряд с разницей мячей 21:2 – над «Кристал Пэллас» (5:0), «Ноттингем Форест» (2:1), «Ливерпулем» (3:1), «Вест Хэмом» (6:0) и «Бёрнли» (5:0).

Ответная встреча пройдёт 12 марта. Стартовый свисток на стадионе «Эмирейтс» прозвучит в 23:00 мск.

После 25 туров «Арсенал» занимает третье место в АПЛ с 55 очками. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (60 очков).

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