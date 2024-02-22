Новичок «Сочи» Кордова: я всегда с особой теплотой вспоминаю Германию

Нападающий «Сочи» Серхио Кордова рассказал, что всегда с теплотой вспоминает Германию, где он выступал за «Аугсбург».

«Это был потрясающий этап в моей карьере, я всегда с особой теплотой вспоминаю Германию. И я приехал в Германию молодым, если не ошибаюсь, начал играть в «Аугсбурге», когда мне было 18 лет. И это был очень важный этап в моей карьере, когда я уехал из Венесуэлы, приехал в новый чемпионат, в новую для себя страну, тем более в такую футбольную страну с хорошим чемпионатом, как Бундеслига. Поэтому это была потрясающая возможность проявить себя, будучи в таком большом чемпионате.

Я очень счастлив, что у меня была такая возможность, и, наверное, когда я буду через несколько лет смотреть назад, смотреть в прошлое, я сам буду удивляться, что мне довелось побыть в таком сильном чемпионате, как Бундеслига. Поэтому, конечно, я очень горд, что у меня была такая возможность играть в Бундеслиге и выступать за «Аугсбург». Но в целом, если мы говорим про разные этапы карьеры, в любом клубе, куда я прихожу, я стараюсь добиваться целей, как своих, так и командных, поэтому я считаю, что у меня сейчас тоже хороший этап», — сказал Кордова пресс-службе «Сочи».