Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Фейеноорд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Сочи» Кордова: я всегда с особой теплотой вспоминаю Германию

Новичок «Сочи» Кордова: я всегда с особой теплотой вспоминаю Германию
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Сочи» Серхио Кордова рассказал, что всегда с теплотой вспоминает Германию, где он выступал за «Аугсбург».

«Это был потрясающий этап в моей карьере, я всегда с особой теплотой вспоминаю Германию. И я приехал в Германию молодым, если не ошибаюсь, начал играть в «Аугсбурге», когда мне было 18 лет. И это был очень важный этап в моей карьере, когда я уехал из Венесуэлы, приехал в новый чемпионат, в новую для себя страну, тем более в такую футбольную страну с хорошим чемпионатом, как Бундеслига. Поэтому это была потрясающая возможность проявить себя, будучи в таком большом чемпионате.

Я очень счастлив, что у меня была такая возможность, и, наверное, когда я буду через несколько лет смотреть назад, смотреть в прошлое, я сам буду удивляться, что мне довелось побыть в таком сильном чемпионате, как Бундеслига. Поэтому, конечно, я очень горд, что у меня была такая возможность играть в Бундеслиге и выступать за «Аугсбург». Но в целом, если мы говорим про разные этапы карьеры, в любом клубе, куда я прихожу, я стараюсь добиваться целей, как своих, так и командных, поэтому я считаю, что у меня сейчас тоже хороший этап», — сказал Кордова пресс-службе «Сочи».

Материалы по теме
Форвард «Сочи» Кордова: в Венесуэле знают российские команды благодаря Саломону Рондону
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android