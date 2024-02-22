Форвард «Сочи» Кордова: в Венесуэле знают российские команды благодаря Саломону Рондону

Нападающий «Сочи» Серхио Кордова рассказал, что в Венесуэле знают российские команды благодаря экс-форварду «Рубина» и «Зенита» Саломону Рондону.

«Что знал об РПЛ и «Сочи» перед переходом? В Венесуэле знают российские команды, в частности благодаря Саломону Рондону, который играл здесь в составе «Рубина» и «Зенита». И с тех пор много венесуэльцев стали следить за российским чемпионатом, интересоваться российским футболом, поэтому у меня уже было какое-то представление, я знал некоторые клубы, особенно большие, поэтому я считаю, что это важный шаг в моей карьере для того, чтобы в дальнейшем прогрессировать. И все в Венесуэле тоже понимают, что это хороший шанс для молодых игроков, которые приезжают выступать в России. В принципе, поэтому я и принял это предложение от «Сочи», — сказал Кордова пресс-службе «Сочи».

Напомним, Кордова стал игроком «Сочи» 5 февраля этого года. Футболист присоединился к южанам на правах аренды до конца сезона-2023/2024.