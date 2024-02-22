Безруков: Казань, скорее, хоккейный город, но «Рубин» может это изменить

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков считает, что Казань — хоккейный город. В то же время он подчеркнул, что «Рубин» имеет шанс изменить этот стереотип.

«Как бы тяжело ни было это признавать, но Казань, скорее, хоккейный город. Но всё зависит от футболистов: если мы будем показывать хорошую игру, то сможем это переломить. Но это здорово, когда в городе футбольная и хоккейная команда играют на высоком уровне, потому что у людей есть возможность выбрать свой вид спорта», — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Рубин» выиграл Первую лигу в сезоне-2022/2023. В нынешнем сезоне «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ на момент зимнего перерыва.