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Игорь Пикущак: пожелаю «Краснодару» завоёвывать трофеи и всегда быть в лидерах РПЛ

Игорь Пикущак: пожелаю «Краснодару» завоёвывать трофеи и всегда быть в лидерах РПЛ
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Бывший футболист «Краснодара» Игорь Пикущак высказался о чемпионских амбициях южного клуба.

«Клубу я бы пожелал процветания, успеха, удачи, двигаться только вперёд, завоёвывать трофеи, всегда быть в лидерах и в чемпионате России, и в будущем, Дай бог, на мировой арене.

Однозначно большое влияние к успеху клуба — это заслуга Галицкого, так как он переживает за него, за то, что для него делает. Наверное, это один из самых главных факторов. Второе — это качественные условия, которые созданы для футболистов.

Чтобы завоевать «Краснодару» чемпионство в этом сезоне, нужно немного терпения и, наверное, до конца верить, что что-то получится. Ну и, соответственно, выкладываться в полной мере на футбольном поле», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.

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