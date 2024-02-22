Футбольному клубу «Краснодар» исполнилось 16 лет

Сегодня, 22 февраля, футбольный клуб «Краснодар» отмечает 16 лет с момента своего основания.

«Друзья, поздравляем нас с вами с шестнадцатилетием! Руководство, тренеров, игроков, персонал клуба, работников стадиона, болельщиков – всех тех, кто каждый день посвящает чёрно-зелёным! Кто вместе с клубом в трудные минуты неудач и кто рядом во времена больших побед! Уже 16 лет мы пишем эту историю вместе! С днём рождения, «быки», — сказано в сообщении клуба, опубликованном пресс-службой в телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал «Краснодара»

Напомним, инициатором создания и владельцем клуба является Сергей Галицкий. Профессиональный статус «Краснодар» получил в феврале 2008 года и начал выступать во втором дивизионе. Первый официальный матч «быки» провели 12 апреля 2008 года в Таганроге на стадионе «Торпедо», сыграв вничью 0:0 с клубом «Ника». В сезоне-2013/2014 и кампании-2022/2023 «Краснодар» добирался до финала Кубка России, но оба раза проиграл решающие матчи. Трижды «быки» становились бронзовыми призёрами Российской Премьер-Лиги.

Первый круг сезона-2023/2024 команда Владимира Ивича завершила на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков по результатам 18 проведённых встреч.