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Три игрока «Зенита» вошли в пятёрку самых дорогих зимних трансферов РПЛ нынешнего сезона

Три игрока «Зенита» вошли в пятёрку самых дорогих зимних трансферов РПЛ нынешнего сезона
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По итогам зимнего трансферного окна в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024, которое закрылось в ночь с 22-го на 23-е февраля, сформировалась пятёрка самых дорогих трансферов.

Топ-5 самых дорогих трансферов зимы нынешнего сезона РПЛ:

  1. Правый вингер Артур — из «Палмейраса» (Бразилия) в «Зенит» за € 15 млн;
  2. Нападающий Манфред Угальде — из «Твенте» (Нидерланды) в «Спартак» за € 13 млн;
  3. Левый вингер Педро (трансфер был согласован минувшим летом) — из «Коринтианса» (Бразилия) в «Зенит» за € 9 млн;
  4. Полузащитник Кевин Кастаньо — из «Крус Асуль» (Мексика) в «Краснодар» за € 7,3 млн;
  5. Центральный защитник Нино — из «Флуминенсе» (Бразилия) в «Зенит» за € 5 млн.

После 18 туров чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 36 очков. На первой строчке расположился «Краснодар», заработавший 38 очков. Замыкает тройку лидеров РПЛ московско «Динамо», набравшее 32 очка.

Турнирная таблица РПЛ
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