Три игрока «Зенита» вошли в пятёрку самых дорогих зимних трансферов РПЛ нынешнего сезона
По итогам зимнего трансферного окна в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024, которое закрылось в ночь с 22-го на 23-е февраля, сформировалась пятёрка самых дорогих трансферов.
Топ-5 самых дорогих трансферов зимы нынешнего сезона РПЛ:
- Правый вингер Артур — из «Палмейраса» (Бразилия) в «Зенит» за € 15 млн;
- Нападающий Манфред Угальде — из «Твенте» (Нидерланды) в «Спартак» за € 13 млн;
- Левый вингер Педро (трансфер был согласован минувшим летом) — из «Коринтианса» (Бразилия) в «Зенит» за € 9 млн;
- Полузащитник Кевин Кастаньо — из «Крус Асуль» (Мексика) в «Краснодар» за € 7,3 млн;
- Центральный защитник Нино — из «Флуминенсе» (Бразилия) в «Зенит» за € 5 млн.
После 18 туров чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 36 очков. На первой строчке расположился «Краснодар», заработавший 38 очков. Замыкает тройку лидеров РПЛ московско «Динамо», набравшее 32 очка.
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