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Три игрока «Зенита» вошли в пятёрку самых дорогих зимних трансферов РПЛ нынешнего сезона

По итогам зимнего трансферного окна в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024, которое закрылось в ночь с 22-го на 23-е февраля, сформировалась пятёрка самых дорогих трансферов.

Топ-5 самых дорогих трансферов зимы нынешнего сезона РПЛ:

Правый вингер Артур — из «Палмейраса» (Бразилия) в «Зенит» за € 15 млн; Нападающий Манфред Угальде — из «Твенте» (Нидерланды) в «Спартак» за € 13 млн; Левый вингер Педро (трансфер был согласован минувшим летом) — из «Коринтианса» (Бразилия) в «Зенит» за € 9 млн; Полузащитник Кевин Кастаньо — из «Крус Асуль» (Мексика) в «Краснодар» за € 7,3 млн; Центральный защитник Нино — из «Флуминенсе» (Бразилия) в «Зенит» за € 5 млн.

После 18 туров чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 36 очков. На первой строчке расположился «Краснодар», заработавший 38 очков. Замыкает тройку лидеров РПЛ московско «Динамо», набравшее 32 очка.