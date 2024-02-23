«Марсель» — «Шахтёр»: Кондогбиа удвоил преимущество хозяев

В эти минуты проходит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встречаются французский «Марсель» и украинский «Шахтёр». Игра проходит на стадионе «Велодром» в Марселе. В качестве главного арбитра встречи выступает Тобиас Штилер из Германии. Его ассистенты — Кристиан Гиттельман и Марк Борш. На момент выхода новости счёт 3:1 в пользу «Марселя».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 81-й минуте третий гол «Марселя» забил полузащитник Жоффрей Кондогбиа.

Ранее, на 12-й минуте счёт в матче открыл игрок «Шахтёра» Георгий Судаков. На 23-й минуте нападающий «Марселя» Обамеянг сравнял счёт в матче.

На 74-й минуте второй гол «Марселя» в матче забил полузащитник Исмаила Сарр.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между этими командами завершился ничьей (2:2). В той встрече в составе «Шахтёра» голами отметились защитник Николай Матвиенко и полузащитник Эгиналдо. За французский клуб голами отметились нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг и полузащитник Илиман Ндиайе.

После первого матча защитник «Марселя» Самуэль Жиго, ранее выступавший за московский «Спартак», выразил разочарование в связи с тем, что его команда не смогла одержать победу.