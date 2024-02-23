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Экс-игрок «Наполи» Гамшик прокомментировал несостоявшийся переход в «Милан»

Экс-игрок «Наполи» Гамшик прокомментировал несостоявшийся переход в «Милан»
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Словацкий полузащитник Марек Гамшик, рекордсмен «Наполи» по количеству матчей, рассказал о том, что ранее мог оказаться в «Милане».

«Меня в прошлом приглашали и многие клубы, а «Милан» Массимилиано Аллегри был особенно настойчив. Райола руководил процессом, пытался договориться с «Наполи», но я решил остаться», – приводит слова Гамшика Sky Sport Italia.

Напомним, что в прошлом году Гамшик решил завершить футбольную карьеру. Последним клубом словака был турецкий «Трабзонспор».

За свою карьеру Гамшик вышел на поле 701 раз, забил 145 голов и отдал 105 голевых передач. Сейчас бывшему футболисту 36 лет, и за свою карьеру он поиграл в итальянской, китайской, шведской и турецкой лигах.

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