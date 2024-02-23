«Это прогрессирующие игроки». Кононов подвёл итоги трансферной кампании «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов подвёл итоги трансферной кампании автозаводцев. Напомним, в прошедшее трансферное окно состав чёрно-белых пополнили девять новых футболистов.

«К нам пришли новые игроки. Я определял их по тем требованиям, которые предъявляю в игре. Это касается как функциональных качеств футболистов, так и технико-тактических действий. Группу игроков, которая пришла, я знал. Мы пригласили их из-за того, что я знаю их потенциал и видел, как они работали и будут работать в дальнейшем. Это игроки, которые прогрессируют.

Беспокоиться стоит всегда, с любыми футболистами, приходят они из РПЛ или из Второй лиги. Это процесс, который всегда есть и будет: как игрок адаптируется, как будет справляться с нагрузками, как вольётся в коллектив. Есть стратегия игры, тренировочного процесса, понимание требований тренера. Исходя из этого, мы приглашали игроков и расставались с некоторыми футболистами. Сезон покажет, в каком русле мы двигались. Я никогда ничего не загадываю и сейчас не хочу этого делать. Самое главное — это работа и конечный результат», — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

Напомним, 21 января стало известно, что Олег Кононов стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом сообщила пресс-служба команды. С Кононовым был подписан контракт на два с половиной года.

Футболисты московского «Торпедо» за 20 сыгранных туров Мелбет Первой лиги набрали 27 очков. Команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата.