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Широков: у «Динамо» неплохой состав, есть свои ребята — зачем клубу кого-то брать?

Широков: у «Динамо» неплохой состав, есть свои ребята — зачем клубу кого-то брать?
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Бывший российский футболист Роман Широков высказался о трансферной политике московского «Динамо».

«У всех разная концепция дальнейшего строительства команды. В «Динамо» считают, что команда которая у них есть, достаточна для того, чтобы вклиниться в борьбу за чемпионство. Команда у них не самая старая. По их мнению, она способна совершить какой-то качественный рывок.

Может, и есть позиции, которые хотелось усилить, но нет игроков, которые их удовлетворяли. Правильно они поступили или нет, будет понятно в конце чемпионата. Я за то, чтобы не тратить баснословные деньги ради того, чтобы просто взять. У «Динамо» состав неплохой, есть свои ребята, которые могут прогрессировать и как минимум становиться не хуже. Тогда зачем им брать кого-то?» — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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