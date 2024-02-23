Клубы РПЛ — шестые по затратам на трансферы в Европе. Итоги зимнего окна в цифрах

Трансферное окно в России закрылось, и по затратам оно стало шестым в Европе — клубы РПЛ суммарно потратили € 68,82 млн. Это немногим больше, чем потратил «Лион», который этой зимой больше всех шиковал на трансферном рынке.

Вот так выглядит европейский топ:

Лига 1 (Франция) — € 196,93 млн АПЛ (Англия) — € 128,42 млн Серия А (Италия) — € 107,75 млн Бундеслига (Германия) — € 96,5 млн Ла Лига (Испания) — € 94,25 млн РПЛ (Россия) — € 68,82 млн Примейра (Португалия) — € 48,4 млн Чемпионшип (Англия) — € 38,53 млн

На «Зенит» пришлось 44,5% затрат всех клубов РПЛ. Клуб приобрёл четырёх футболистов

Тут мы вас вряд ли чем-то удивим: «Зенит» потратил больше всех клубов РПЛ и купил трёх бразильцев. Теперь в петербургском клубе девять обладателей бразильского паспорта: Дуглас Сантос, Родригао, Густаво Мантуан, Вендел, Клаудиньо, Педро, Артур и Нино, плюс Марио Фернандес, у которого также есть российское гражданство. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил «Матч ТВ», что нет никакой разницы, из какой страны приезжают легионеры — клуб комплектует состав под свои задачи.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Здесь нет никакой тенденции. Ещё раз скажу, что за одного Юри Алберто мы получили троих игроков — так сложились обстоятельства. Есть экономические составляющие, которые также важны для клуба. Думаю, что приобретение трёх игроков за 50% прав — очень выгодная сделка в любом случае. Сейчас в команде восемь бразильцев (те, кто попадает под лимит. — Прим. «Чемпионата»), не вижу в этом никаких проблем. Будет возможность усилить состав и взять футболиста с любым другим паспортом, который будет готов играть и составлять конкуренцию, — возьмём».

На втором месте по затратам идёт «Спартак». Московский клуб заключил всего одну сделку, но зато аж на € 13 млн — к команде присоединился 21-летний нападающий Манфред Угальде. Его переход стал вторым в списке самых дорогих в истории клуба (на первом месте Гус Тиль, которого покупали за € 18 млн).

«Краснодар» потратил на два трансфера € 8,8 млн — клуб приобрёл Кевина Кастаньо из мексиканского «Крус Асуля» (7,3) и Виктора Са из «Ботафого» (1,5). Колумбиец уже вытеснил из состава сборной Вильмара Барриоса и в целом считается талантливым опорником. «Краснодар» давно к нему присматривался и этой зимой смог забрать игрока по приятной цене. А бразилец должен добавить разнообразия в атаке.

Закрывают пятёрку клубов по тратам «Локомотив» и «Балтика», которые выложили примерно одинаково — € 3,85 млн и € 3,65 млн соответственно. «Локо» подписал центрального защитника Жерзино Ньямси из «Страсбурга» за € 3,5 млн и Никиту Салтыкова из «Крыльев Советов» за € 350 тыс. Также на правах аренды в команду перешёл Саид Хамулич из «Тулузы».

«Балтика» набрала 11 игроков, но заплатила только за шестерых — самым дорогим оказался Кирилл Капленко из «Оренбурга» (€ 1,6 млн).

Один клуб РПЛ не потратил ничего — это «Динамо».

В топе самых дорогих трансферов лидирует «Зенит» со своими бразильцами

Самый дорогой игрок этого трансферного окна в РПЛ — Артур, которого «Зенит» забрал из «Палмейраса». На втором месте — спартаковский Угальде.

А вот с продажами у российских клубов не так хорошо. Самый большой доход — € 2 млн

И тут тоже лидер «Зенит» — клуб получил € 2 млн за аренды Роберта Ренана и Ду Кейроса, которые ушли в «Интернасьонал» и «Гремио» соответственно. «Оренбург» за счёт продажи Капленко в «Балтику» заработал € 1,6 млн, «Пари НН» получил € 1,28 млн за Эдгара Севикяна, который ушёл в «Ференцварош», Эссьена Эдедема (€ 70 тыс., «Тобол») и Виталия Ботнаря (€ 10 тыс., «Торпедо»).

Семь клубов, среди которых «Спартак», «Ростов», «Урал», «Рубин», «Факел», «Сочи» и «Ахмат», не заработали ничего. Общий доход клубов РПЛ составил € 8,2 млн, а трансферный баланс, соответственно, — минус € 60,62 млн.